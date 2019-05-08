مصر | مصرع طفل وإصابة شقيقه ووالديه في حادث مروري بالبدرشين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع طفل وإصابة شقيقه ووالديه في حادث مروري بالبدرشين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، عن تفاصيل مصرع طفل وإصابة شقيقه ووالديه، في حادث مروري بمركز البدرشين، وتبين أنه حال سير تروسيكل قيادة عامل، وبرفقته زوجته وولديه، بطريق أبو ربع دائرة المركز، إصطدمت به سيارة نصف نقل، مما أسفر عن انقلاب التروسيكل، وإصابة قائده وزوجته وإبنه، ومصرع الإبن الأخر متاثرا بإصابته.

كانت تلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من شرطة النجدة، بوقوع حادث مروري بطريق أبو ربع، بمركز البدرشين، ووجود متوفي ومصابين، وعلى الفور إنتقل رجال المرور، وقوة أمنية برئاسة العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث جنوب الجيزة، وتبين هروب قائد السيارة النصف نقل، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، والتحفظ على الجثة، تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وكلف العميد عبد الرحمن أبوضيف رئيس قطاع جنوب الجيزة، بضبط سائق السيارة المتسبب في الحادث.

"رجال شرطة".. كشف غموض سرقة 750 ألف جنيه من موظف ببولاق الدكرور

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في كشف غموض انتحال 6 أشخاص صفة رجال شرطة، وسرقة 750 ألف جنيه من موظف بشركة سياحة، بمنطقة بولاق الدكرور، وتمكنت القوات من القبض عليهم وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وورد إخطار للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من العميد شامل عزيز مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، بتلقيه بلاغا من "موظف بشركة سياحة ومقيم بدائرة القسم" أنه حال سيره بدائرة القسم إستوقفه مجهولون يستقلون سيارة ميكروباص وإدعوا أنهم رجال شرطة وإصطحبوه داخل السيارة وإستولوا منه على مبلغ 750 ألف جنيه "فئة الخمس جنيهات" وعقب ذلك تخلوا عنه وفروا هاربين.

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وبتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، بمشاركة قطاع الأمن العام أسفرت جهوده إلي أن وراء إرتكاب الواقعة 7 أشخاص مُحدَّدين، إثنين منهم مقيمين بالجيزة والآخرين بالقاهرة ولثلاثة منهم معلومات جنائية وسبق إتهامهم والحكم عليهم فى العديد من القضايا.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة تم ضبط 6 من المتهمين، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وقرر أحدهم بإرتباطه بعلاقة عمل سابقة بالمجنى عليه منذ 3 سنوات، وأنه على علم بإحتفاظه بمبالغ مالية فإتفق مع الباقين على سرقته وأرشدوا عن السيارتين المستخدمتين في الواقعة ومبلغ 178،800 جنيه من المبلغ المستولي عليه، وأضافوا بإنفاقهم جزء منه والباقى بحوزة المتهم الهارب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

