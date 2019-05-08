مصر | ضبط عبوات عصير منتهية الصلاحية بمدينة نصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عبوات عصير منتهية الصلاحية بمدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت مباحث التموين برئاسة العميد محمد رجائي، من ضبط أمين عهدة بأحد المجمعات الاستهلاكية- بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول (محافظة القاهرة) لحيازته وتجميعه كميات من السلع الغذائية قدرها 1680 عبوة "مشروبات سريعة التحضير" غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة على العبوات، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة، وحرر محضر بالواقعة.

واعترف المتهم باستخدامه معلبات منتهية ووضع تاريخ إنتاج حديث، لإعادة بيعها مرة أخرى.