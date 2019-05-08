أخبار مصر | خلال تناوله الإفطار معهم.. الوزير لعمال فرز القاهرة: "إنتوا أهم عنصر في السكك الحديد" (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال تناوله الإفطار معهم.. الوزير لعمال فرز القاهرة: "إنتوا أهم عنصر في السكك الحديد" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، خلال إفطاره اليوم، مع عمال ورش فرز القاهرة لسكك حديد مصر، إن العامل البشري يعد أهم عنصر، فهو أهم من القطارات والبنية التحتية.

وأضاف الوزير قائلا: "هننسى اللي فات.. هننسى الحوادث والإهمال والتسيب.. لما دائما بقول إن انتوا محتاجين حد يقف في ضهركم ويقويكم".

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واستطرد وزير النقل، مؤكدا أن السكة الحديد كانت ومازالت وستستمر مرفق من مرافق الدولة الحيوية.

وعبر عن سعادته بلقائه مع عاملي الورش، وشدد على ضرورة الارتقاء بكل ما في السكك الحديد سواء كانت خطوط أو وحدات متحركة وقطارات وعربات الركاب والبضائع.