أخبار مصر | كامل الوزير: ضرورة تكاتف كافة طوائف السكك الحديدية لتحسين الخدمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كامل الوزير: ضرورة تكاتف كافة طوائف السكك الحديدية لتحسين الخدمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، عدد كبير من سائقي وفنيي وعمال السكك الحديدية بورش الفرز للسكك الحديدية، وتناول معهم وجبة الإفطار، وخلال اللقاء، أكد وزير النقل، أنه يقدر جهد جميع العاملين بالسكك الحديدية في عمليات تشغيل وإدراة هذا المرفق الحيوي الهام الذي يخدم ملايين الركاب سنويا مشيرًا إلى أن الاهتمام بالعنصر البشرى من أولويات الوزارة، حيث يُعتبر أحد أهم عوامل نجاح منظومة السكك الحديدية.

وبحسب البيان الذي صدر اليوم، لفت إلى أن الوزارة تسير في اتجاهين متوازين بخصوص تدريب العاملين، الأول يتمثل في نقل الخبرات والتدريب على أحدث التكنولوجيا الخاصة بالسكك الحديدية من خلال التعاون مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال حيث ستقوم هذه الشركات بتوريد قطع الغيار الأصلية وتركيبها بواسطة عمال مصريين تحت اشراف خبراء أجانب تابعين لهذه الشركات والثاني يتمثل في ايفاد عدد من الفنيين والمهندسين للتدريب على الجرارات الجديدة التي تم التعاقد عليها في المصانع المنتجة للجرارات بالخارج.

وطالب الوزير العاملين بضرورة بذل أقصى جهد خلال الفترة القادمة للنهوض بمنظومة السكك الحديدية التي تعتبر واحدة من أعرق السكك الحديدية في العالم مشيرا الى ضرورة تكاتف كافة طوائف السكك الحديدية من اجل تطوير وتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وان تصبح هيئة السكك الحديدية قاطرة للتطوير ومثالا للإنضباط وداعمة للاقتصاد القومي مضيفا أن العمل يجري على قدم وساق في كافة القطاعات سواء عن طريق تدعيم أسطول الجرارات واسطول عربات الركاب والبضائع وتطوير المزلقانات والمحطات وتجديد السكة ونظم الإشارات الكهربائية لتحسين الخدمة المقدمة للركاب.