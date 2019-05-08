أخبار مصر | وزير النقل يتناول الإفطار مع عاملي ورش فرز القاهرة للسكك الحديد (صور)

وخلال الإفطار، أثنى الوزير على ما يقوم به العاملين من مجهودات مؤكدا على اهتمامه الكبير بالعنصر البشري الفترة القادمة.

تناول المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأربعاء، الإفطار مع عدد كبير من العاملين بورش فرز القاهرة التابعة لسكك حديد مصر.

وكان وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، أجرى جولة تفقدية أمس بورش الفرز للسكك الحديدية ، حيث بدأت الجولة بتفقد ورش إصلاح وتجديد و صيانة الجرارات بمختلف انواعها ( الهنشل والكندي والادترانز والEMD و ال GE ) ثم تفقد الوزير ورش العربات الاسباني والفرنساوي وعربات النوم لمتابعة عمليات الصيانة الدورية وأعمال التجهيز اليومي لها وكذلك مغسلة القطارات واطمئن على عمل شبكة الحريق بالورشة.

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ووجه الوزير قيادات هيئة السكك الحديدية بتوفير بيئة عمل مناسبة واختبار المواتير بأجهزة حديثة قبل تركيبها بالجرارت، وعدم خروج أى جرار من الورش إلا بعد التأكد من الحالة الفنية له وان تكون العمرات بجودة عالية تنعكس إيجابيا على الخدمة المقدمة عبر القطارات، مشيرا إلى انه يتم حاليا التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال لتوفير قطع الغيار الاصلية وتقديم الدعم الفني للورش وتدريب العاملين بها.

والتقى وزير النقل بعدد من العاملين بالورشة واستمع الى مقترحاتهم لتطوير منظومة العمل وطالب الوزير العمال ببذل المزيد من الجهد والعمل على مدار الساعة لزيادة انتاجية الورشة مشيرا الى ان العمال فاعل رئيسي في تطوير وتحسين منظومة السكك الحديدية خاصة مع تنفيذ الوزارة لمخطط شامل لتطوير هذا المرفق الحيوي الذي ينقل ملايين الركاب سنويا.

يذكر أن ورش فرز القاهرة تعتبر من اقدم الورش بهيئة السكك الحديدية واكبر الورش المتخصصة فى الصيانة والتجهيز اليومى للجرارات والعربات حيث تبلغ مساحتها حوالى 235 فدان، وتتكون من عدد 5 ورش رئيسية ورش( الجرارات و العربات الاسبانى و العربات الفرنساوى عربات النوم و عربات توليد القوى).