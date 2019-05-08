شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل مسمى معهد إحصاء جامعة القاهرة لكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى موافقة مجلس الوزراء، الأربعاء، على طلب وزارة التعليم العالى والبحث العلمى الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يتعلق بتعديل مسمى معهد الدراسات والبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة ليصبح كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية، وكذلك الموافقة على إنشاء معهد الدراسات الأفروآسيوية للدراسات العليا بالإسماعيلية بجامعة قناة السويس.

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