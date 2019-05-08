شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيل المنتج أحمد السبكي إلى معسكر الأمن المركزي لتنفيذ حكم حبسه سنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت مديرية أمن الجيزة الحكم الصادر ضد المنتج أحمد السبكي، بحبسه لمدة سنة في قضية شيكات بدون رصيد، صادر من محكمة جنح مستأنف العجوزة، واقتادت القوات «السبكي» لمعسكر الأمن المركزي لتنفيذ الحكم الصادر ضده.

كانت نيابة العجوزة نفذت حكمًا بالحبس لمدة سنة على المنتج السينمائي أحمد السبكي في قضية «شيك بدون رصيد» برقم 22/985 جنح العجوزة لسنة 2000.

وخلال وجود «السبكي» في قسم الدقي، على خلفية التحقيق معه في اقتحام موقع «صدى البلد» الإخباري بشارع البطل أحمد عبدالعزيز بالدقي، الاثنين، ظهر من خلال الفحص أنه صادر ضده حكمان غيابيان، الأول من جنح العجوزة بالحبس لمدة سنة في قضية «شيك دون رصيد»، والثاني من جنح المعادي قضية «شيك دون رصيد»، وصادر ضده حكم بالحبس لمدة 3 أشهر.