شكرا لقرائتكم خبر عن طه: «المركزي» ألغى جميع تعامل البنوك مع المتخلفين عن سداد مستحقات الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، إن البنك المركزي ألغى جميع تعاملات البنوك مع المتخلفين عن سداد مستحقات وإيرادات الدولة والحجز على الأرصدة طبقاً للقانون.

وأكد المحافظ تنفيذ كل الأحكام الصادرة ضد المتخلفين عن سداد مستحقات وإيرادات الدولة بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد بنداري، السكرتير العام للمحافظة، المهندس الحبشي جبر، مدير عام أملاك الدولة، المحاسب مختار مختار طه، مدير عام الحسابات بالديوان العام، المحاسب على الطباخ، المدير العام للشؤون المالية، وعادل البزاوي، مدير عام الشؤون القانونية، محمد رأفت، مدير المكتب الفني، وعدد من القيادات التنفيذية.