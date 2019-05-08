«شلوت» و«قلبي كان هيقف».. هكذا ردَّ وائل جسار على مقلب رامز جلال (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن «شلوت» و«قلبي كان هيقف».. هكذا ردَّ وائل جسار على مقلب رامز جلال (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
«هعمل معاك الصح»، هكذا أعلن الفنان رامز جلال الحرب على ضيفه المطرب، وائل جسار، ثالث ضحايا «رامز في الشلال»، المًذاع عبر فضائية «MBC مصر»، إذ سخرَ رامز من وائل جسار، قائلاً إن الأخير يُنافس المطربين المصريين بشراسة.
وسط الخُضرة في بالي، إحدى مقاطعات إندونيسيا، يظهر الضيف أعلى الكوبري أثناء تصوير الإعلان، فيما يُسرع فريق عمل البرنامج بإنقاذه من الغرق بواسطة الزورق، وخلال ذلك، تبدأ المغامرة، إذ يتفاجأ الضيف بظهور غوريلا مفترسة بين الأدغال والأشجار المُحيطة.
وخلال حلقة اليوم، انتابت المطرب وائل جسار حالة من الرعب والخوف أثناء مواجهة الشلال، بعدما قام بالكشف عن المقلب.
وعن ردّ فعل «جسار»، اعتدى على الفور على رامز، فور اكتشافه المقلب، موجهًا له عدة لكمات وضربه بـ«الشلوت»، قائلًا: «أنا قلبي كان هيقف».
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