شكرا لقرائتكم خبر عن وفد ألماني يزور تل العمارنة بمركز ملوي بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مكتب تنشيط السياحة بتونا الجبل، بمركز ومدينة ملوي بالمنيا عن استقبال وفد ألماني، وذلك لزيارة المعالم الأثرية بالمنطقة والتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

وقال فرج عبدالعزيز، مدير مكتب تنشيط السياحة بتونا الجبل، إن برنامج زيارة الوفد تضمن القيام بزيارة السراديب والساقية ومقبرة بيتوزيرس وإيزادورا ولوحة إخناتون ومنطقة آثار الأشمونين، مشيراً إلى أن الوفد سيتوجه لزيارة منطقة آثار تل العمارنة بديرمواس ثم يختتموا زيارتهم بالتوجه إلى آثار منطقة بني حسن الشروق بمركز ومدينة أبوقرقاص.

وأشاد الوفد بحُسن الاستقبال وكرم الضيافة أثناء تواجدهم بالمحافظة، كما أعربوا عن سعادتهم البالغة بزيارة أرض التاريخ والمعالم الأثرية، حيث يسود جو من الاستقرار والشعور بالأمن والأمان.