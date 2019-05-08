شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة كفر الشيخ توزع سلع رمضان على العاملين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تولت إدارة جامعة كفر الشيخ توزيع بعض السلع الغذائية الرمضانية على العمال الأكثر احتياجا، بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية.

وبحسب بيان، الأربعاء، يأتي ذلك في إطار حرص جامعة كفر الشيخ على الاهتمام بمحدودي الدخل من العاملين بالجامعة والعمالة المؤقتة، ومراعاة للجانب الإنساني ورعاية محدودي الدخل من العمال.

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وصرح رئيس الجامعة الدكتور ماجد القمري، بأن الجامعة تراعي البعد الإنساني والتخفيف على غير القادرين من خلال توفير المساعدات في المناسبات المختلفة.

وأكد القمري ضرورة تخفيف العبء عن كاهل المواطنين بتعظيم دور المشاركات المجتمعية في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا بدعم هذه الأسر موسميا من خلال توزيع بعض المواد الغذائية في رمضان.

ووجه القمري الشكر لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية على جهودها في مجال الأعمال الخيرية والإنسانية.