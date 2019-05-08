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انت الان تتابع موعد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بالسودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
طارق شوقي وزير التعليم
أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن اعتماد جدول امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للبعثة التعليمية المصرية بالسودان، متمنيا النجاح والتوفيق لجميع الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان هذا العام. ومن جانبه، صرح الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، بأنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الدور الثاني اعتبارا من يوم السبت 6 يوليو المقبل، وتستمر حتى يوم السبت الموافق 13 من نفس الشهر.
من ناحية أخرى، أظهرت بيانات مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2019-2020، زيادة في مخصصات التعليم لتصل إلى 132 مليار جنيه، موزعة ما بين التعليم الجامعي والتعليم قبل الجامعي، في مقابل 115.6 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي الجاري 2018-2019، بنسبة زيادة بلغت نحو 14%، وهو ما يمثل 8% من إجمالي
من ناحية أخرى، أظهرت بيانات مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2019-2020، زيادة في مخصصات التعليم لتصل إلى 132 مليار جنيه، موزعة ما بين التعليم الجامعي والتعليم قبل الجامعي، في مقابل 115.6 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي الجاري 2018-2019، بنسبة زيادة بلغت نحو 14%، وهو ما يمثل 8% من إجمالي تقديرات الموازنة، حيث تم تخصيص زيادة سنوية فى المخصصات المتاحة لصالح التعليم والصحة لتتوافق مع الاستحقاقات الدستورية. وينص الدستور على أن يحصل قطاعا التعليم والصحة على 10% من الناتج القومى بواقع 4% للتعليم قبل الجامعي.
وبلغ إجمالى مخصصات التعليم في الموازنة الجديدة 2019-2020 نحو 132 مليار جنيه، ويتم تقسيمها إلى 14 مليار جنيه للجهاز الإداري، و81.4 مليار جنيه للإدارة المحلية، ونحو 36.5 مليار جنيه للهيئات الخدمية. (التفاصيل)
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