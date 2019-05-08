شكرا لقرائتكم خبر عن السكرتيرة العامة للمنظمة الدولية للفرانكفونية تثني على دور مصر بالمنظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثنت السكرتيرة العامة للمنظمة الدولية للفرانكفونية لويز موشيكيوابوعلى الدور المصري داخل المنظمة، مع الاعراب عن تطلعها للعمل مع مصر والدول الأعضاء من أجل إصلاح وتحسين أداء المنظمة الدولية، وجاء ذلك بعد لقائها وزير الخارجية.

وأوضح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية حرص على تقديم التهنئة للسيدة "موشيكيوابو"، بمناسبة توليها منصبها مطلع العام الجاري.

وأكد على أهمية دعم وتعزيز دور المنظمة الدولية، وحرص الحكومة المصرية على المشاركة الفعالة في كافة أنشطتها، مشدداً على أهمية أن يظل الهدف الرئيسي الذي تضطلع به المنظمة هو إرساء السلام والاستقرار، وأن تعبر عن آمال وتطلعات الدول النامية وشعوبها، لاسيما الأقل نمواً وبخاصة الإفريقية.

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