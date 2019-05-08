متحدث البرلمان: برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق نجاحات غير مسبوقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أعرب الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب عن ترحيبه بالقضايا التي استعرضتها الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي مع مايكل روثكوسكي مدير الحماية الاجتماعية والتوظيف والوفد المرافق له من المديرين في قطاع الحماية الاجتماعية الاجتماعية بالبنك الدولي.

وقال "حسب الله " - في بيان أصدره اليوم الأربعاء-، إن تهنئة روثكوسكي لوزارة التضامن الاجتماعي، على نجاح برنامج "تكافل وكرامة" في تخطي المستفيدين 9 ملايين شخص، ما يجعله أكبر برنامج للدعم النقدي في العالم العربي والشرق الأوسط، ومن ضمن أكبر برامج الدعم النقدي على مستوى العالم، إنما هو دليل قاطع على الاهتمام الرئاسي بدعم محدودي الدخل وغير القادرين.

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وأكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادى حقق نجاحات كبيرة وغير مسبوقة بشهادات متعددة من المؤسسات الدولية المصرفية والنقدية العالمية، خاصة تأكيدها أن هذا البرنامج غير مسبوق لأن الرئيس السيسي حرص كل الحرص على عدم تحميل الطبقات الكادحة لفواتير الإصلاح الاقتصادي.

وأشاد "حسب الله" بتصريحات الدكتورة غادة والي خاصة تأكيدها أنّ "التضامن الاجتماعي" تركز على التحول من الحماية إلى الإنتاج من خلال توفير وخلق فرص عمل للأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة" خاصة من هم في سن العمل، وذلك من خلال برنامج (فرصة).

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما يصف الشعب المصري العظيم بأنه بطل الإصلاحات الاقتصادية الناجحة التى حققتها مصر لثقته الكبيرة في حرص وثقة الشعب المصري في دعم ومساندة جميع القرارات والسياسيات التي يتخذها الرئيس السيسي داخليا وخارجيا وأن هدفه الرئيسي تحقيق التنمية الشاملة والحقيقية فى جميع أنحاء البلاد.