ضبط شخصين لاتجارهما في النقد الأجنبي بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط شخصين بالإسكندرية لقيامهما بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وبحوزتهما مبالغ مالية أجنبية ومحلية. أكدت التحريات قيام شخصين بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، بالمخالفة للقانون. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما 24,000 دولار أمريكي، 2,768,795 جنيه مصري، وذلك أثناء تواجدهما بمنطقة المنتزه، بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق

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