بعد سرقة ربع مليون جنيه من موظف بالجيزة.. عصابة الشرطة المزيفة في قبضة الأمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، القبض على مرتكبي واقعة انتحال صفة رجال شرطة والاستيلاء على مبلغ مالي من أحد الأشخاص بالجيزة.

ورد بلاغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، من "موظف بشركة سياحة، مقيم بدائرة القسم"، أنه حال سيره بدائرة القسم استوقفه مجهولين يستقلون سيارة ميكروباص وادعوا أنهم رجال شرطة واصطحبوه داخل السيارة واستولوا منه على مبلغ 750 ألف جنيه "فئة الخمس جنيهات" وعقب ذلك تخلوا عنه وفروا هاربين.

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بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة، توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 7 أشخاص تم تحديد هويتهم، اثنين منهم مقيمين بالجيزة والآخرين بالقاهرة ولثلاثة منهم معلومات جنائية وسبق اتهامهم والحكم عليهم في العديد من القضايا.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة تم ضبط 6 من المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقرر أحدهم بارتباطه بعلاقة عمل سابقة بالمجني عليه منذ 3 سنوات، وأنه على علم باحتفاظه بمبالغ مالية فاتفق مع الباقين على سرقته وأرشدوا عن السيارتين المستخدمتين في الواقعة ومبلغ 178,800 جنيه من المبلغ المستولى عليه، وأضافوا بإنفاقهم جزء منه والباقي بحوزة المتهم الهارب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.