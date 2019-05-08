بالفيديو.. ضبط 23 طن مبيدات زراعية فاسدة داخل مصنع غير مرخص بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية مقطع فيديو يوضح جهود رجال الأمن خلال مداهمة ضبط مصنع بدون ترخيص بالقليوبية بداخله 23 طن مبيدات زراعية منتهية الصلاحية.

وأكدت معلومات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية قيام (صاحب مصنع لتصنيع المبيدات الزراعية كائنة بدائرة مركز شرطة بنها) بإدارة مصنع بدون ترخيص وتجميع كميات من المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية، وإعادة تدويرها وتعبئتها بعبوات جديدة وتدوين تواريخ صلاحية على غير الحقيقة، ووضع علامات تجارية مقلدة لكبرى الشركات .

Advertisements

وعقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع لجنة فنية من مديرية الزراعة تم استهداف المصنع وتم ضبط المتهم، والمضبوطات و20 طن من المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية، و3 طن مبيدات زراعية معاد تدويرها وعليها علامات تجارية جديدة، وكميات كبيرة من العبوات الفارغة واستنكارات علامات تجارية لكبرى الشركات المستخدمة للتصنيع والتعبئة، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وقررت اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية أن جميع المضبوطات غير صالحة للاستخدام الزراعي، ومضرة بالأراضي الزراعية.

جاء ذلك استمراراً لجهود الأجهزة الأمنية لضبط المخالفات التموينية من خلال تشديد الرقابة على حركة السلع لضبط الأسواق، ولاسيما السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية لحماية جمهور المستهلكين.