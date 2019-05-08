بحجم تعاملات 19 مليون جنيه.. الأموال العامة تضبط 3 قضايا عملة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت مباحث الأموال العامة، توجيه حملاتها، لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

وأسفرت الجهود عن ضبط 3 قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي حجم تعاملاتها 19 مليون جنيه مصري.

ضُبط في القضية الأولى شخص اشترك مع آخر في تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، من خلال الأول الذي يرسلها داخل البلاد في صورة بضائع مهربة ومبالغ مالية بالدولار الأمريكي لبعض التجار والمستوردين، وإيداع ما يعادلها بالجنيه المصري على حساب الثاني بأحد فروع البنوك بمنفلوط، ثم يسلمها لذوي العاملين بالخارج مقابل عمولة مالية، فضلا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين -طبقا للفحص المستندي- 13 مليون جنيه مصري.

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كما ضُبط شاب اشترك مع شخصين آخرين يحملان جنسية إحدى الدول العريبة -جاري ضبطهما- في تجميع مدخرات العاملين المصريين ببعض الدول العربية بالعملة الأجنبية، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال 3 أعوام -طبقًا للفحص المستندي- 3 ملايين جنيه.

وألقي القبض على موظف بالدقهلية اشترك مع شخصين آخرين يعملان بمجال الهندسة، في تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال المهندسَين المتواجدين بدولتين عربيتين، وإرسالها للأول عن طريق العائدين من الخارج بعملتي الدولتين، ليستبدلها من البنوك المختلفة ويوصلها لذوي العاملين المصريين بالخارج داخل البلاد مقابل عمولة فضلا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، وتبين أن حجم التعاملات 520 ألف ريال سعود و50 ألف درهم إماراتي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.