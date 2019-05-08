أخبار مصر | "شكري" يستقبل السكرتيرة العامة الجديدة للمنظمة الدولية للفرانكفونية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شكري" يستقبل السكرتيرة العامة الجديدة للمنظمة الدولية للفرانكفونية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى وزير الخارجية سامح شكري اليوم، بالسكرتيرة العامة للمنظمة الدولية للفرانكفونية "لويز موشيكيوابو".

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية حرص على تقديم التهنئة للسيدة "موشيكيوابو"، بمناسبة توليها منصبها مطلع العام الجاري.

وأكد الوزير شكري على أهمية دعم وتعزيز دور المنظمة الدولية، وحرص الحكومة المصرية على المشاركة الفعالة في كافة أنشطتها، مشدداً على أهمية أن يظل الهدف الرئيسي الذي تضطلع به المنظمة هو إرساء السلام والاستقرار، وأن تعبر عن آمال وتطلعات الدول النامية وشعوبها، لاسيما الأقل نمواً وبخاصة الإفريقية.

ومن جانبها، أثنت السكرتيرة العامة للمنظمة الدولية للفرانكفونية على الدور المصري داخل المنظمة، مع الإعراب عن تطلعها للعمل مع مصر والدول الأعضاء من أجل إصلاح وتحسين أداء المنظمة الدولية.