مصر | "بعد اقتحام صدى البلد".. ترحيل "السبكي" للسجن المركزي لتنفيذ حكم بالحبس سنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بعد اقتحام صدى البلد".. ترحيل "السبكي" للسجن المركزي لتنفيذ حكم بالحبس سنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة بأن المنتج أحمد السبكي، تم تحويله لنيابة العجوزة، صباح اليوم الأربعاء، لإنهاء إجراءات تنفيذ حكم حبسه سنة في قضية شيك بدون رصيد، ثم ترحيله للسجن المركزي لتنفيذ حكم الحبس.

وكان أنهى كل من المنتج أحمد السبكي والبودي جارد الخاص به، والصحفيين بموقع صدي البلد، إجراءات إخلاء سبيلهم من قسم شرطة الدقي، وبالكشف على "السبكي" جنائيًا تبين أنه مطلوب في تنفيذ حكم بالحبس سنة في قضية شيك بدون رصيد، في القضية رقم 22/985 جنح قسم شرطة العجوز لسنة 2002 شيك بدون رصيد حكم بالحبس سنة.

وكان أفاد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، بأن نيابة الدقي أمرت بإخلاء سبيل المنتج أحمد السبكي، وأخرين بكفالة قدرها ألف جنيه لكل منهم، لاتهامهم بالتعدي على الصحفيين بموقع صدي البلد وإتلاف اجهزة الكمبيوتر بالمكان، كما أمرت بإخلاء سبيل صحفيين موقع صدي البلد بضمان محل إقامتهم، موضحا أنه تم ترحيلهم لقسم شرطة الدقي لإنهاء إجراءات إخلاء سبيلهم.

واستمعت نيابة الدقى بإشراف المستشار محمد المنشاوى المحامي العام لنيابات شمال الجيزة، إلى أقوال الكاتب الصحفى أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد الإخبارى، في واقعة اقتحام المنتج أحمد السبكي و10 آخرين موقع صدى البلد وإتلاف محتوياته والاعتداء على الزملاء الصحفيين وتوجيه السب والشتائم لهم.

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واتهم "صبري" خلال تحقيقات النيابة المنتج أحمد السبكي باقتحام مقر الموقع، وترويع العاملين والصحفيين وإثارة الرعب والفزع بينهم بواسطة عدد من البلطجية وإتلاف محتويات الموقع، مضيفا بأنه فوجئ به وعدد من البودى جارد يقتحمون صالة التحرير مرددين الشتائم والسب لكل من يقابلهم بالموقع وأتلفوا محتويات المكان، وبمحاولته التحدث معه رفض الأخير وقام بالتهجم والاعتداء عليه وإتلاف محتويات مكتبه.

وسجلت كاميرات موقع صدى البلد لحظة اقتحام المنتج أحمد السبكي وعدد من الأشخاص مقر الموقع وإتلاف محتوياته.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة، بورود بلاغا للمقدم هاني الحسيني رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، مفاده بإقتحام المنتج أحمد السبكي وعدد من الأشخاص مقر موقع صدي البلد، وتحطيم محتوياته، والتعدي على الصحفيين بالموقع بالسب والشتم.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد عمرو البرعي مفتش وسط الجيزة، والمقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة، والمقدم هاني الحسيني رئيس مباحث القسم، لمكان البلاغ، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة، وحرر المحضر رقم 9608 جنح قسم شرطة الدقي لسنة 2019، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها السالف ذكره.