شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة سحر طلعت مصطفى بعد شراكة «سي إن إن»: ننتظر محتوي جاذب للسياحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، في المؤتمر الصحفي المنعقد لإعلان شراكة وزارة السياحة ومؤسسة «سي إن إن» لإنتاج محتوي معاصر عن صورة مصر، مؤكدة أن مصر بلد عظيم يملك الحضارة والتاريخ والثقافة، وكلها عناصر ملهمة لأي تجربة سياحية، ولأي محتوى جاذب لحركة السياحة، وأن «سى إن إن» شبكة عالمية لديها متابعيها حول العالم، والشراكة معها في خلق محتوى متميز عن صورة مصر الحقيقية هي خطوة مهمة جدًا.

وأشارت النائبة في تصريحات صحفية، إلى أن تلك الخطوة تعكس جهد متميز من وزيرة السياحة ومؤسسات الدولة، معبرة عن أملها في صنع قصص ملهمة ومعاصرة عن المنتجات السياحية المصرية، تصل إلى أرجاء العالم وكافة شرائح السائحين.

ولفتت سحر طلعت مصطفى، إلى أن اختيار قصر محمد على في المنيل لإطلاق الشراكة، له معني مهم حيث يحمل نتاج لتنوع وتعاقب عصور تاريخية، حيث يجمع القصر فنون إسلامية متنوعة ما بين فاطمي ومملوكي وعثماني وأندلسي وفارسي وشامي، وهو ما يقدم محتوي متنوع وملهم لتجربة فريدة وممتع للسائح المرتقب.