شكرا لقرائتكم خبر عن «الأزهر» يُدين التفجير الإرهابي قرب مزار صوفي بمدينة لاهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدان الأزهر الشريف التفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من مزار «داتا دربار» الصوفي بمدينة لاهور في باكستان، وأسفر عن عدد من القتلى والمصابين.

واستنكر الأزهر الشريف في بيان، الأربعاء، بشدة تلك الأعمال الإرهابية التي تؤكد تجرد مرتكبيها من أدنى مشاعر الإنسانية واستباحة الدماء المعصومة، داعيًا المجتمع الدولي، للاضطلاع بمسؤولياته للقضاء على الإرهاب واجتثاثه من جذوره.

وتقدم الأزهر الشَّريف بخالص العزاء والمواساة لباكستان، رئيسًا وحكومة وشعبًا، ولأسر الضحايا، سائلًا المولى –عز وجل- أن يتغمدهم بواسع برحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.