شكرا لقرائتكم خبر عن موجز 6.. تسليم أرقام جلوس الثانوية العامة للمديريات الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة فى مقدمتها موافقة الحكومة على قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر، وإرسال التعليم أرقام جلوس الثانوية العامة للمديريات الأحد المقبل.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، توزيع أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة للعام الدراسى 2018/2019، يوم الأحد المقبل، على المديريات والإدارات التعليمية لتوزيعها على المدارس وتسليمها للطلاب الذين تقدموا باستماراتهم هذا العام.





وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن العفو عن باقى العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 1440 هجرية.





عقدت الحكومة اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة الدُكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والذى شهد بدء تطبيق تجربة تقنية جديدة، وهو وجود جهاز تابلت أمام كُل وزير، يتضمنُ جدول أعمال الاجتماع، بدلًا من الملفات الورقية، وذلك فى خطوة تهدفُ إلى إيجاد شكل جديد لإدارة جلسات اجتماعات الحكومة، والمُناقشات بين رئيس الوزراء والوزراء من جانب، وبين الوزراء وبعضهم البعض، فى الجوانب الفنية الخاصة بالموضوعات والملفات التى يتم بحثها خلال الاجتماع.





يعتزم رئيس الوزراء اليونانى أليكسيس تسيبراس والرئيس القبرصى نيكوس أناستاسياديس إخطار قادة الاتحاد الأوروبى بشأن أنشطة الحفر غير القانونية التى تقوم بها تركيا فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص فى شرق البحر المتوسط.





قال الدكتور سيد أبو لبن، مدير عام التخطيط بالهيئة العامة للثروة المعدنية، إن دور الهيئة هو منح التراخيص للمستثمرين في مجال التعدين والاشراف الفنى على المناجم والمحاجر وعمل شراكة مع شركات عاملة فى مجال التعدين لتحقيق القيمة المضافة التى يمكن تحقيقها من الثروات التعدينية واستغلال عدد من المواقع التعدينية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وذلك فى خطة مصر للتنمية المستدامة 2030.





وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وذلك فيما يتعلق بالمادة 293.







أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، الاهتمام الكبير الذي توليه مصر للنيباد، من خلال دعم استراتيجياتها وخططها للمساهمة في تنمية القارة الأفريقية، وذلك من منطلق كون مصر إحدى الدول المؤسسة للمبادرة، وكذا حرصها على الحفاظ على قصة النجاح التي بدأتها النيباد، باعتبارها علامة تميز فى موضوعات وجهود التنمية الأفريقية، عن طريق دورها الأساسي فى تعظيم التعاون والتكامل بين الدول الأفريقية لمواجهة مشكلات القارة من فقر متزايد وانخفاض معدلات التنمية بها.





وافق مجلس الوزراء على الصيغة النهائية لمشروع قانون بإنشاء "صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة"، بحيث يكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتبع رئيس مجلس الوزراء.





رحب مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية باعتذار الداعية السعودى "عائض القرنى" عبر برنامج " الليوان" على فضائية روتانا خليجية عن الأفكار المتشددة التى كان يدعو إليها، معتبرًا أنها خطوة هامة وجريئة فى طريق التخلص من التطرف والتشدد، مؤكدًا على أن الرجوع إلى الحق شجاعة أدبية ودينية مثمنة.





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حذرت مجلة فورين بوليسى، الأمريكية، مما وصفته بزراع تركيا الطولى فى أوروبا، مشيرة إلى أنه على مدار العقد الماضى، استثمرت أنقرة مبالغ كبيرة فى نمو كل من المنظمات الحكومية وغير الحكومية لتعزيز أجندتها السياسية فى جميع أنحاء أوروبا.





طالما كانت قناة السويس طوق النجاة الأول فى كافة الأزمات الاقتصادية التى مرت بها الدولة المصرية على مدار الفترات الماضية، فهى أيضاً بداية التنمية ونقطة الانطلاق نحو الخير والتعمير فى الفترات المقبلة، فمثلما قادت قناة السويس القديمة التنمية فى مدينة السويس فى الماضى وكانت السبب فى ظهور مدن القناة الأخرى، الإسماعيلية وبورسعيد، تقود قناة السويس الجديدة الآن التنمية فى الحاضر وللمستقبل، ولكن، ليس على مستوى مدن القناة فقط، وإنما لسيناء أيضاً.





لاقت مبادرة 100 مليون صحة للكشف عن فيرس سى والأمراض غير السارية نجاحا مبهرا بين المصريين فى جميع المحافظات، مما كان له أثر كبير فى توفير الكشف والعلاج لملايين المصريين بالمجان.





قال المهندس أشرف عبد الله، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للشئون المالية والاقتصادية، إن مشروعات الغاز تحتاج لاستثمارات كبيرة لتنميتها وتأخذ وقت طويل لتنميتها، مضيفا "وعلينا التأكد من وجود الاكتشافات، وهل الناتج يحقق العائد المتوقع لتغطية التكلفة وغيرها، وكل شهر يوجد اكتشافات ومش عايزين ندوش الناس بالاكتشافات".





تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 18.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 763.067 مليار جنيه.





أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة باخلاء سبيل المنتج أحمد السبكى، و12 آخرين بينهم أحد أقاربه بكفالة مالية 1000 جنيه لكل منهم، على خلفية تورطهم فى اقتحام مقر موقع "صدى البلد"، والاعتداء على الصحفيين ورئيس تحرير الموقع وإحداث تلفيات به.





فى أول ظهور رسمى للمولود الملكى الأول لدوق ودوقة ساسيكس ير هارى، ظهر الأمير هارى وميجان، عبر شاشات الفضائيات، بصحبة طفلهما بملابس بيضاء، وذلك فى الظهور الأول لهم كعائلة فى قاعة سانت جورج، بقلعة وندسور.





يستعد الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى لمغادرة القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجارى، بعدما استقرت الإدارة الحمراء على إنهاء عقد المدرب الأجنبى حال فشله فى تحقيق بطولة مع المارد الأحمر.





انتقد بعض مشجعى نادى برشلونة الإسبانى قائد الفريق ليونيل ميسي عقب الهزيمة القاسية التى تعرض لها برشلونة أمام ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم منتخب مصر برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس بملعب "أنفيلد"، فى "إياب" نصف نهائى دورى أبطال أوروبا.





بعيدا عن التألق داخل ملاعب الساحرة المستديرة سواء مع الأندية الكبرى التى لاعب لها بداية من مانشيستر يونايتيد الإنجليزى، ثم ريال مدريد الأسبانى وصولا إلى اليوفينتوس الإيطالى أو مع منتخب بلاده، فإن النجم العالمى كريستيانو رونالدو، يعد من أشهر رجال الأعمال الناجحين فى ظل الأموال الكبيرة التى يحصل عليها من أجره فى ملاعب الكرة وعقود الرعاية والإعلانات وغيرها، أو الشهرة التى حققها فى كافة أنحاء العالم.