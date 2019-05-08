بيان عاجل بشأن «بيزنس الأغذية الفاسدة»

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دواجن فاسدة - صورة أرشيفية

تقدمت الدكتورة سحر عتمان عضو مجلس النواب، ببيان عاجل، اليوم الأربعاء، إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ووزير التموين الدكتور علي المصليحي، بشأن "بيزنس الأغذية الفاسدة"، بعد تزايد حجم المضبوط من السلع الغذائية الفاسدة ومجهولة المصدر، وخطورتها على صحة المصريين، قائلة: "من وقت لآخر تطالعنا الصحف والمعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى عن ضبط أغذية فاسدة في كبرى المطاعم والمحلات، وبات الأمر بات خطير جدا، فى ظل تسابق بعض أصحاب المطاعم ومصانع المأكولات على جمع المال بأي وسيلة، حتى وإن كانت على حساب المواطنين".

وذكرت عتمان، في بيان لها، أن بيزنس الأغذية الفاسدة، أصبح تجارة رابحة تدر عائدا ماديا كبيرا، لأصحاب الضمائر الغائبة، لكنها تتسبب في كوارث كبيرة، ما بين تسمم غذائي وأمراض وراثية، وأمراض على المدى البعيد.وأضافت: "على الرغم من الدور الحيوي الذي تقوم به الأجهزة الرقابية وعلى رأسها وزارة الداخلية ممثلة في