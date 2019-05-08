شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب 18 مليون قرص مُنشط جنسي عبر ميناء الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن ضباط مباحث ميناء الإسكندرية، بالتنسيق مع رجال الجمارك، من إحباط محاولة تهريب 18 مليون قرص منشط جنسي، و43 ألف قرص أدوية مجهولة المصدر وغير مصرح بها من وزارة الصحة.

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وردت معلومات لضباط مباحث ميناء الإسكندرية، تفيد بقيام «محمد .أ.م.هـ»، يحمل جنسية دولة أجنبية، مقيم بمحافظة الجيزة، بمحاولة إدخال وتهريب كميات كبيرة من الأقراص المنشطة والأدوية مجهولة المصدر داخل حاوية أمتعة شخصية قادمة من دولة الإمارات عبر ميناء الإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات اللازمة، تم تشكيل لجنة تحت إشراف اللواء درويش حسين، مدير مباحث شرطة ميناء الإسكندرية، لتفتيش الحاوية المشار إليها. عثر داخل الحاوية على 18 مليون قرص منشطات جنسية مختلفة الأنواع والأشكال، و800 ألف قرص مكملات غذائية، و5 آلاف قرص لعلاج السكر، و18 ألف قرص لعلاج الغدة الدرقية، و20 ألف قرص بانادول، جميعها مجهولة المصدر وغير مصرح بدخولها البلاد دون موافقة مسبقة من الجهات المتخصصة.

تحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بطلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات وإرسال عينات إلى معامل وزارة الصحة لفحصها، واستدعاء مالك الشحنة للتحقيق.