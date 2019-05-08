شكرا لقرائتكم خبر عن من تحت قضبان القطار إلى ألمانيا.. القصة الكاملة للطبيب محمد صلاح (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مساء الثلاثاء، أحد أيّام الأسبوع، كان طبيب الأسنان، محمد صلاح، 25 سنة، يسير على رصيف قطارات المحلة، تحديدًا محطة «منشية البكري»، حاملاً بيد شنطة يضع فيها أدوات العمل، وباليّد الأخرى، أحلامه بمستقبل أفضل، فهو طبيب أسنان، تخرّج من كلية طب الأسنان، جامعة المنصورة، 2017، إذ يعمل في 3 عيادات مختلفة، أملاً في غدٍ أفضل.

كان «صلاح» سائرًا على رصيف المحطة، ونتيجة التزاحُم، سقط كما ورقة الخريف، بين قضبان القطر، كما يقول جارُه وصديقه، محمد مغاوري: «محمد كان نازل من القطر، محطة منشية البكري، المحلة الكبرى، أثناء التدافُع، الناس زقتّه وقع تحت قضبان القطار، تم بتر يده اليمنى من أسفل الكتف، وبتر رجله اليمنى، بنجاهد عشان نسفّره ألمانيا، عشان نلحق ايده اليسرى، تم بتر صابع منها إمبارح، وعاوزين نلحق باقي الايد اليسرى، مصابة بتهكّات في العضلات والشرايين».

وبصوتٍ مبحوح، يُكمل «مغاوري»، صديق طفولة الطبيب المُصاب الذي يرقُد حاليًا في القصر العيني: «محمد يُعاني بالأصل من غضروف في ظهره، ورغم ذلك، يعمل 6 أيّام في الأسبوع، بمعدل أكثر من 10 ساعات يوميًا، عيادة في المحلة، وعيادة في البحيرة، وفي بنها، وأحيانًا القاهرة، كل المجهود ده من أجل طموحه ولقمة العيش».

وبعد الحادث الأليم، تم بتر اليد اليُمنى لـ«صلاح»، فيما تبقّت اليد اليسرى في حالة سيئة، تحتاج إلى التبرعات والمُساعدة، إذ دشّن أصدقاء وأهل محمد بمساعدة أطباء مصر، هاشتاج «#ادعم_الطبيب_محمد_صلاح»، والذي تخطّى 40 ألف تغريدة على موقع التغريدات القصيرة، «تويتر».

تهدف حملات دعم ومساعدة الطبيب محمد صلاح إلى تجهيز عيادة باسمه، يتولى ادارتها طبيًا، بجانب التجهيز لسفره إلى ألمانيا، لتلّقي العلاج وتركيب أطراف صناعية، وفتح حساب باسم الطبيب وتبرع دفعة 2017 بمصاريف حفل تخرج الدفعة، وأي تبرعات أخرى من كافة الأطباء.

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الطبيب محمد صلاح - صورة أرشيفية

فيما قالت شقيقته، روان صلاح، عبّر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»: «اليد اليسرى الوحيدة الباقية تعاني من تهتكات شديدة بالعضلات والجلد والأوتار والأعصاب والأوعية الدموية، ويتم عمل متابعة دقيقة يومية لها بالعمليات وفرصة أن يتم استخدامها مرة أخرى غير معروفة على الإطلاق».

وأضافت: «في القصر العيني يبذل الجميع من عميدة الكلية والأطباء والتمريض والعمال قصارى جهدهم من أجل المساعدة في شفاء اليد اليسرى، لكن مما لا شك فيه أن نسبة شفاء اليد اليسرى ورجوعها لعملها أكبر بكثير، إذا تم السفر لألمانيا أو أحد المراكز المتخصصة في إصابات اليد وتركيب الأطراف الصناعية».

واليوم الثلاثاء، بعد أيّام من حملات المساندة للطبيب محمد صلاح، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن سفره لإجراء العمليات الجراحية اللازمة له في ألمانيا على نفقة الدولة.

ووجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بتوفير أقصى رعاية طبية ممكنة ومتابعته في كل مراحل العلاج، من خلال التنسيق والمتابعة، مع الملحق الطبي المصري ببرلين، إضافةً إلى توفير الدعم النفسي له ولأسرته طوال فترة العلاج.

وذكر بيان الوزارة أن الوزيرة منذ زيارتها للطبيب بمستشفى قصر العيني، وهي تتابع حالته بشكل يومي حتى سفره أمس، لافتًا إلى أنها وجهت بسرعة إنهاء إجراءات سفره وعلاجه، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار دعمها الكامل لمقدمي الرعاية الصحية كافة وفي مقدمتهم الأطباء.

الطبيب محمد صلاح - صورة أرشيفية

كانت الوزيرة وجهت الدكتورة سحر حلمي، مدير عام التكليف، بتعديل تكليف الطبيب محمد صلاح، للعمل في قطاع مكتب وزير الصحة والسكان، المكتب الفني، بعد تماثله للشفاء، إضافةً إلى توفير كافة التسهيلات لحصوله على ماجستير في إدارة الأعمال.

يذكر أن الطبيب محمد صلاح، صاحب الخمسة والعشرين عاماً، قد تعرض لسقوط تحت القطار في المحلة نتيجة التدافع، واحتاج استكمال علاجه بالخارج.