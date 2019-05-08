شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الحماية الاجتماعية بالبنك الدولي: «تكافل وكرامة» أصبح أكبر برنامج للدعم النقدي في الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمعت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومايكل روثكوسكي، مدير الحماية الاجتماعية والتوظيف في البنك الدولي، وتم عرض آخر تطورات برنامج الدعم «تكافل وكرامة» وآليات مراجعة الاستهداف وتدقيق الاستحقاق وميكنة التظلمات وخطة ضم مستفيد الضمان الاجتماعى للبرنامج لتوحيد برامج الدعم النقدى، وتمت مناقشة الإجراءات التي تتخذ أثناء تخريج للمستفيدين الذين أتموا ثلاث سنوات في البرنامج والحلول التي تقدم لهم من خلال إيجاد فرص عمل للمستفيدين في ظل تطور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأسرة.

وتم استعراض أهم ملامح المستفيدين، وعلى رأسها أن 88% من المستفيدين من السيدات، وكشفت وزيرة التضامن عن حجم الجهود التي تبذلها الوزارة بشأن التوعية بالصحة الإنجابية واستهداف مليون سيدة في برنامج 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية، كما تمت مناقشة الإجراءات التي تتخذ في حال عدم تطبيق المشروطية في التعليم والصحة، والتأكيد على المستفيدين بضرورة الالتزام بزيارة الوحدات الصحية والالتزام بالانتظام في العملية التعليمية، وهو ما جعل أن هناك 100% من أبناء أسر تكافل وكرامة منتظمين في التعليم، واستعرض الاجتماع ما تحقق في بناء قاعدة بيانات مكتملة والتي تضم أكثر من 27 مليون مواطن.

كما تناول الاجتماع إشكالية التوظيف واحتياجات سوق العمل وسبل الوصول لوظائف جيدة وأهمية الربط بسلاسل القيمة والإنتاج، وتم الاتفاق على عقد ورشة عمل تتناول بدائل تخريج المستفيدين والتحديات التي تواجه التشغيل.

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وقال مايكل روثكوسكي، إن برنامج «تكافل وكرامة» يعد أكبر برنامج للدعم النقدي في العالم العربي والشرق الأوسط، وهو ضمن قائمة أكبر برامج الدعم النقدي على مستوى العالم، وشكر روثكوسكي غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على نجاح برنامج «تكافل وكرامة» لتخطي المستفيدين لعدد 9 ملايين شخص.

وأشار روثكوسكي إلى أن رئيس البنك الدولى ديفيد مالباس أشاد ببرنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، الذي انتهى في تحقيق أهدافه في نصف المدة، وكتب ذلك على حسابه الرسمى بموقع تويتر توثيقا لزيارته ولقائه بالمستفيدين من تكافل وكرامة.

وقالت غادة والي، إن رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، قام بزيارة الوحدة الاجتماعية بقرية «الكوبانية» بأسوان مطلع الأسبوع الجاري، مؤكدة أنه بالرغم من أن هذه الوحدة تخدم عددًا قليلًا من المستفيدين، إلا أنها تعكس مدى قدرة البرنامج في الوصول إلى جميع القرى في مصر، وهو ما أشاد به رئيس البنك الدولي.

وأشارت «والي» إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تركز على التحول من الحماية الاجتماعية إلى الإنتاج، من خلال توفير وخلق فرص عمل للأسر المستفيدة من تكافل وكرامة، وتوفير فرص عمل لهم من خلال برنامج «فرصة».