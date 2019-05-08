شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بشأن المجلس الوطني للتغيرات المناخية (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية، في عددها 18 (مكرر)، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1129 لسنة 2019، بشأن المجلس الوطني للتغيرات المناخية. Advertisements وجاء في نص المادة الأولى أن المجلس الوطني للتغيرات المناخية، المنشأ بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1912 لسنة 2015، الجهة الوطنية المعنية بملف التغيرات المناخية. للاطلاع على العدد:

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