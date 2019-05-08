شكرا لقرائتكم خبر عن «فودة» لسفير نيوزيلندا: نسعى لأن تكون شرم الشيخ مدينة المؤتمرات الأولى عالميا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم، بمكتبة بمدينة شرم الشيخ جريج لويس سفير دولة نيوزيلندا بالقاهرة، والوفد المرافق لة، حيث تناول اللقاء العلاقات بين مصر ونيوزيلندا في كافة المجالات وسبل تطويرها خاصة في المجال السياحى، وقدم المحافظ شرحا تفصيليا لمقومات محافظة جنوب سيناء في المجال السياحى وبخاصة مدينة شرم الشيخ وتنوع السياحة بها، مشيرا إلى أن كافة المدن تنعم بالأمن بشهادة كافة الزائرين من مختلف الجنسيات، كما ان مدينة السلام تقع في بؤرة اهتمام رئيس الجمهورية ودائما ما يجد كل جديد خلال زياراتة المتعاقبة وحضورة العديد من المؤتمرات العالمية التي تقام بمدينة السلام.
وأضاف «فودة »أن شرم الشيخ تمتاز بأن لديها مطار ضخم مؤمن بالوسائل التكنولوجيه الحديثة وخضع لتفتيش دولى دقيق من العديد من الدول، علاوة يوجد بها مدينة شبابية عملاقه التي على استعداد دائم لاستضاقة البطولات والوفود العالمية، وأعرب المحافظ عن أمله في توقيع اتفاقية توأمة مع احدى المدن النيوزيلندية على غرار ما تم مع عدة دول لتوثيق الروابط.
وأهدى المحافظ للسفير درع المحافظة وتم تبادل الهدايا التذكارية، حضر اللقاء اللواء نادر العشماوى سكرتير عام المحافظة واللواء عبدالفتاح حلمى مفوض المحافظ للإعلام واللواء خالد متولى مفوض المحافظ للعلاقات الخارجية.
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