شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج أمريكي يتحدث عن كنوز مصر السياحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا الصحفي والمذيع الأمريكي بشبكات (CBS وPBS) الأمريكية، بيتر جرينبرج، متابعيه حول العالم لمشاهدة أحدث حلقات برنامجه «المحقق الجوال»، والتي تتحدث عن السياحة المصرية وأبرز المعالم الأثرية والسياحية في مصر، ومن المقرر أن تذاع الحلقة، السبت المقبل.

ويخصص برنامج «المحقق الجوال» فقرة «الكنوز الخفية» عن أهم الأماكن والمزارات التي يجب أن يشاهدها السائح فور وصوله إلى مصر، لكي يستمتع بإجازته.

ونشر المذيع الأمريكي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي«تويتر» مقطع فيديو عن الحلقة، حيث يبدأ في الحديث عن التاريخ المصري القديم والشعب المصري الرائع والحياة في مصر وكيفية الاستمتاع بها، والأماكن الأثرية وميدان التحرير والمتحف المصري في التحرير.

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ويبدأ المذيع الأمريكي حديثه من أمام الأهرامات وأبوالهول بمنطقة الجيزة، مؤكدا أنه المكان الأول الذي يزوره السائح فور وصوله إلى العاصمة المصرية القاهرة.

كانت وزارة السياحة قامت بترتيب برنامج زيارة «جرينبرج»، الذي يتضمن التصوير في عدد من المناطق السياحية، من بينها الأهرامات، والمتحف المصرى بالتحرير، والمتحف المصرى الكبير، والقاهرة التاريخية، بالإضافة إلى مدن أسوان ونويبع وسانت كاترين ومدينة شرم الشيخ، وذلك في إطار الترويج للمناطق السياحية وإبراز المقومات السياحية لكل منها وتعريف السائحين بها بشكل أكبر.

ويعد «جرينبرج» من أهم الكُتاب السياحيين في الولايات المتحدة الامريكية، وواحدًا من أشهر مقدمي البرامج السياحية الأكثر انتشارًا، حيث يتابعه الملايين من المشاهدين حول العالم، وهو حائز على جائزة إيمي Emmy عن العديد من أعماله، ووصفته مجلة Travel weekly أنه واحد من أكثر الشخصيات تأثيرًا في مجال السفر والسياحة.

كانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، التقت بالمذيع الأمريكي خلال شهر نوفمبر الماضي قبيل مغادرته القاهرة، بعد انتهاء زيارته لمصر التي استمرت لمدة أسبوع، وقام خلالها بتصوير حلقته عن مصر.

وأعرب بيتر جرينبرج عن سعادته بحسن الضيافة وحفاوة الاستقبال من جميع من قابلهم في مصر، وانبهاره بالأماكن السياحية والأثرية التي زارها، خاصة ما شاهده في المتحف المصرى بالتحرير، والمتحف المصرى الكبير.