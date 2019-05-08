شكرا لقرائتكم خبر عن «السلع التموينية» تعلن التعاقد على 48.500 طن زيت طعام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أنه في إطار تعزيز الأرصدة الاستراتيجية للبلاد من الزيوت، تم التعاقد على كمية 48500 طن زيت خام صب.

وأوضحت الهيئة خلال بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن الكمية المتعاقد عليها تتضمن 18500 زيت صويا خام محلي بالجنيه، و30 ألف طن زيت عباد خام مستورد.

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وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية أعلنت خلال الفترة الماضية، عن إجراء مناقصة رقم 12 لشراء زيت الطعام، لتعزيز أرصدة البلاد من الزيت، على أن يتم شحن الكميات التي سيتم التعاقد عليها في الفترة من 1 إلى 20 مايو المقبل.

وقال مصدر مسؤول بالهيئة، إن كميات الزيت التي كانت مستهدفة من المناقصة 30 ألف طن زيت صويا مستورد، و10 آلاف طن زيت عباد مستورد، و10 آلاف طن زيت صويا محلي، و5 آلاف طن زيت عباد محلي.

وأضاف المصدر أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وجّه باستمرار تأمين احتياجات البلاد من السلع الأساسية، وكذلك طرح المنتجات في منافذ المجمعات الاستهلاكية أولًا بأول .