شكرا لقرائتكم خبر عن قناة السويس للحاويات: تعيين المهندس محمود أيوب رئيسًا تنفيذيًا للعمليات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت محطة قناة السويس للحاويات تعيينها للمهندس محمود أيوب، في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات، اعتبارًا من 20 مايو 2019. ويعد أيوب هو أول مصري يتولى منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في قناة السويس للحاويات، وقاد أيوب، خلال العامين الماضيين رحلة التحول والتغيير في شركة قناة السويس للحاويات، ولعب دورًا رئيسيًا في تطبيق نظام التشغيل، والارتقاء به ليتماشى مع المعايير والأنظمة الدولية.
وبدأ أيوب رحلته في قناة السويس للحاويات في يناير 2006، حيث أظهر الكثير من المهارات الريادية، وقام بالعديد من المبادرات، في مجال تكنولوجيا المعلومات، ومشاريع التحسين المستمر، والصيانة والإصلاحات، وقام كذلك بإدارة العديد من المشاريع في مختلف محطات شبكة شركة ميرسك العالمية.
وأعلنت شركة قناة السويس للحاويات عن استمرارها في سياسة الدفع بالقيادات المتميزة للمناصب التنفيذية، من فريق العمل لديها من المصريين، والذي يمثل حالياً ما يقرب من 99% من إجمالي عدد موظفي الشركة، وتؤكد الشركة استمرار كل العمليات على نفس مستوى الكفاءة المعهودة لصالح عملائها.
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