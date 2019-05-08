شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين «إيريك أوشلان» مديرًا لمكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تولي إيريك أوشلان منصب مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ومدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا بدءًا من 1 إبريل 2019، عقب توليه منصب القائم بأعمال مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة منذ يونيو 2018 خلفًا لبيتر فان غوي- الذي تمت ترقيته لمنصب نائب المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية لدول أفريقيا.

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وأوضحت المنظمة في بيان، الأربعاء، أن إيريك أوشلان هو اقتصادي فرنسي حائز على شهادة الدراسات العليا في الاقتصاد من جامعة بانتيون- أسّاس بباريس .

شغل إيريك أوشلان لأكثر من 13 عامًا منصب مستشار أول لأوروبا في المنظمة الدولية لأصحاب العمل «IOE»، وهي أكبر منظمة أصحاب أعمال تتعامل مع قضايا العمل والقضايا الاجتماعية، حيث قام بإدارة مشروعين لمنطقة غرب البلقان لتعزيز الحوار الاجتماعي والتشغيل. وفي عام 2012، انضم إيريك إلى منظمة العمل الدولية كأخصائي أول أصحاب الأعمال لدول شمال أفريقيا، حيث كان مسؤولاً عن تقديم الدعم الفني لمنظمات أصحاب الأعمال في 12 دولة.

جدير بالذكر أن منظمة العمل الدولية تأسست عام 1919، في وقت يتسم بالتغيرات الاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة، وانضمت مصر إلى منظمة العمل الدولية في عام 1936 في حين أنه تم تأسيس مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة في عام 1959 «100 عام منظمة العمل الدولية- 60 عامًا في أفريقيا ومصر».