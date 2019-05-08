شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يرد على حملة مقاطعة «الملوخية»: «موتوا بغيظكم» (القصة كاملة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب، رئيس مجلس إدارة مجموعة فرج الله، إن جماعة الإخوان الإرهابية «أهل الشر»، وراء إطلاق حملة «فيسبوكية» تتزعمها بسنت سلامة وأحمد على لمقاطعة منتجاته، بسبب تصدير الملوخية إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرًا إلى أن ما يحدث هو رد فاشل من الإخوان على مواقفه الوطنية طوال تاريخه.

وأضاف «عامر»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، ردًا على حملة مقاطعة منتجات فرج الله، أنه صانع مصري ويعمل طبقًا للقوانين المصرية، وملتزم بكل ما تقره الدولة المصرية من لوائح واتفاقيات تصديرية واقتصادية، وأنه جزء أصيل من الاقتصاد القومي المصري، ولديه عشرات الآلاف من العمالة المصرية في مصانعه، فضلاً عن كونه يصدر منتجات إلى 90 دولة في 6 قارات حول العالم.

وأوضح «عامر» أنه يدفع ضريبة مواقفه الوطنية تجاه مصر وجيشها والقيادة السياسية بسبب تلك الحملات المسعورة، مشيرا إلى مواقفه ضد جماعة الإخوان في نادى سموحة ومجموعة شركات برج العرب على مر التاريخ.

Advertisements

ووصف «عامر» الحملة بـ«الخيبة الثقيلة»، وضرب فاشل تحت الحزام ولن يؤثر على الإطلاق، مشيرا إلى أن أهل الشر هم أناس يهدمون الدولة ونحن نبني مصر، موجهاً حديثه لمروّجي الحملة ومن يقفون وراءها ويساندونها: «القافلة تسير والكلاب تعوي.. موتوا بغيظكم».

وأكد «عامر»، في تصريحات صحفية لـ«المصري اليوم»، أن مجموعة شركات فرج الله، تصدر منتجاتها للضفة الغربية وقطاع غزة، نظرًا لجودتها العالية وصناعتها الرفيعة المستوى، ومطابقتها للمواصفات العالمية فيما يخص صحة الإنسان، وأن الشركة لا تصدر المنتج إلى إسرائيل، لأن التصدير إلى إسرائيل يستلزم أن يكون هناك «كوشر» أي طباعة كلمة «حلال» طبقاً للديانة اليهودية، ويكون الكيس مكتوب علية باللغة العبرية بما في ذلك طريقة الطهي، فضلا عن المصانع، لابد ان تكون بها تجهيزات معينة لهذة المنتجات، بالإضافة إلى تواجد حاخام إسرائيلي بشكل مستمر داخل المصنع للاشراف على وضع الكوشر على كل كرتونة، وهو ما ليس موجوداً في مصانع فرج الله، وهذا لا يمنع أن يستفيد من المنتجات المصرية المصدرة إلى الضفة والقطاع عرب 48 لأنهم يحبون الملوخية المصرية.

وأضاف: «الجدعنة والوطنية من يقوم بتصدير منتجاته إلى إسرائيل وليس استيراد منتجاتها»، مشيرًا إلى أن هناك شركات في مصر تقوم بتصدير كامل منتجاتها إلى إسرائيل سواء كانت متخصصة في ذلك أو لديها شركاء هناك، ولسنا من ضمن هذة الشركات والمصانع«.

وأوضح أن إسرائيل ومصر وقعتا اتفاقيات اقتصادية وتجارية بينهما، فضلا عن كون إسرائيل مشتركة مع مصر في اتفاقية الكويز العالمية، مشيرا إلى أن شركة فرج الله، تصدر منتجاتها إلى أكثر من 90 دولة في 6 قارات عبر العالم. كانت بسنت سلامة كتبت عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «قاطعوا منتجات فرج عامر.. قاطعوا منتجات فرجللو.. اليهود حبايبنا والصهاينة أعداؤنا.. يسقط العدو الصهيوني».

كما كتب أحمد على على «فيسبوك»: «شركات رئيس لجنة الصناعة في البرلمان، والرئيس السابق للجنة الشباب والرياضة، تصدر منتجاتها إلى الكيان الصهيوني، قاطعوا شركة فرجللو».