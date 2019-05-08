شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المستهلك يطلق حملة توعوية للتعريف بمواد قانون حماية المستهلك الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك ،عن إطلاق حملة توعوية للتعريف بمواد قانون حماية المستهلك الجديد على صفحات التواصل الاجتماعى والموبايل أبليكيشن والانستجرام والموقع الرسمى للجهاز. وبحسب المادة رقم 8 من القانون فإنه يحظر إخفاء المنتجات عن البيع أو الامتناع عن بيعها و يعاقب المخالف بالحبس مدة لاتقل عن سنة ، و غرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه و لاتجاوز مليونى جنيها، ومايعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.

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