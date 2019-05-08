"الوزراء" يوافق للتعليم على التعاقد لشراء الكتب الدراسية المقررة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس الوزراء، على قيام وزارة التربية والتعليم، بالتعاقد لشراء الكتب الدراسية التي يتم إقرارها من خلال الجهات المختصة باعتماد المناهج الدراسية بالوزارة للمراحل التعليمية المختلفة، ولا تملك الوزارة حقوق تأليفها وطباعتها وذلك فى حدود مبلغ مليار جنيه خلال العام الدراسى 2019 – 2020، من خلال الشراكة مع عددٍ من المؤسسات ودور النشر التى تقوم بتأليف وإعداد مناهج مُطورة، استكمالاً لمنظومة تطوير المناهج الدراسية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.

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