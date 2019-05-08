شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الألمانية: التصريحات الإيرانية بشأن النووى مؤسفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية فى نبأ عاجل لها ان الحكومة الألمانية ترد على تصريحات الحكومة الإيرانية بشأن النووى مؤسفة.

كما افادت القناة، أن الحكومة الألمانية سنتشاور مع شركائنا الأوروبيين بشأن الاتفاق النووي الإيراني، وانتهاك ولو جزء من الاتفاق النووي غير مقبول، وحض إيران على عدم الإقدام على أي خطوات عدائية.

كما أعلنت الحكومة الألمانية انها تريد الإبقاء على الاتفاق النووي والتزاماتها إن التزمت إيران.

وكانت إيران، اليوم الأربعاء أبلغت السفراء من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا بقرارها "التوقف عن تنفيذ بعض التزاماتها" بموجب الاتفاق النووى.

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ونقلت وسائل إعلام رسمية عن وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف قوله أمس الثلاثاء إن إيران ستقلص بعضا من التزاماتها "الطوعية" ضمن الاتفاق النووى مع قوى عالمية ردا على تقاعس الدول الموقعة عن مقاومة الضغوط الأمريكية، لكنها لن تنسحب من الاتفاق.

وكانت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية قد ذكرت فى وقت سابق أن طهران ستبعث برسائل إلى الدول التى لم تنسحب من الاتفاق وهى بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا يوم الأربعاء لإبلاغها بتفاصيل خطتها لتقليص التزاماتها بموجب الاتفاق.

ونسبت وسائل الإعلام إلى ظريف قوله "ستظل تحركات إيران فى المستقبل بالكامل ضمن الاتفاق الذى لن تنسحب منه الجمهورية الإسلامية... الاتحاد الأوروبى وآخرون لا يملكون القوة لمقاومة الضغط الأمريكى ومن ثم فستمتنع إيران عن تنفيذ بعض الالتزامات الطوعية".