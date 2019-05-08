التموين تتعاقد على شراء 48 ألف طن زيت طعام لطرحه على البطاقات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن تعاقدها على كمية 48500 ألف طن زيت خام منها 18500 طن زيت صويا خام محلى و30 الف طن زيت عباد مستورد ،وذلك فى اطار تعزيز الارصدةالاستراتيجية للبلاد من الزيوت. وقالت الوزارة، فى بيان اليوم، إنه سيتم طرح هذه الكميات بعد تكريرها وتعبئتها بالإضافة الى الكميات المتعاقد عليها للتوزيع على البطاقات Advertisements التموينية وكذلك فى فروع الشركات التابعة و المجمعاتالاستهلاكية.

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