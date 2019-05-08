الأزهر يدين التفجير الإرهابي قرب مزار صوفي في باكستان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أدان الأزهر الشريف التفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من مزار (داتا دربار) الصوفي بمدينة لاهور في باكستان، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين.

واستنكر الأزهر - في بيان الأربعاء-، بشدة تلك الأعمال الإرهابية التي تؤكد تجرد مرتكبيها من أدنى مشاعر الإنسانية واستباحة الدماء المعصومة، داعيًا المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته للقضاء على الإرهاب واجتثاثه من جذوره.

وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء والمواساة لباكستان رئيسًا وحكومة وشعبًا ولأسر الضحايا، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمدهم بواسع برحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.