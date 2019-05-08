"السلع التموينية" تشتري 48.5 ألف طن زيت لتعزيز الرصيد الاستراتيجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان: أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، التعاقد على شراء 48500 طن زيت خام صب. وذكر بيان أصدرته الهيئة اليوم الأربعاء، أن الكميات المشتراة تشمل 18 ألفا و500 طن زيت صويا خام محلي بالجنيه، و30 ألف طن زيت عباد خام مستورد، في إطار تعزيز الأرصدة الاستراتيجية للبلاد من الزيوت.

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