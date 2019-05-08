"قومي المرأة" يشكر الرئيس السيسي على "سجون بلا غارمات وغارمين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته واعضائه وفروعه بالمحافظات بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ لقراره الإنساني بالإفراج عن الغارمات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ضمن مبادرة الرئيس "سجون بلا غارمات وغارمين".

وحسب بيان، اليوم الأربعاء، أعربت الدكتورة مايا مرسي عن عميق سعادتها وتقديرها لهذا القرار الإنساني للرئيس والإفراج عن الغارمات خلال هذه الأيام المباركة وقضاء شهر رمضان الكريم مع أسرهن ولم شمل مئات الأسر، الذي ينحاز دومًا للبسطاء، ويعيد الأمل والفرحة لقلوبهم.

وأكدت رئيسة المجلس، أن قرار الرئيس فيه إدراك كبير لحجم معاناة الأسر المصرية التي تعولها امرأة ، مؤكدة أن بعض هؤلاء النساء سجن بسبب مبالغ مالية زهيدة لا تتعدى ألف جنيه، مؤكدة ضرورة توعية السيدات بشأن التوقيع على إيصال الأمانة أو الشيكات، والآثار المترتبة على ذلك.

وتحرص مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعم الغارمات ماديا لإقامة مشروعات في إطار مبادرة ربحا منتظمًا لهن لحمايتهن من العودة للاقتراض مرة أخرى بسبب ضيق الحال والظروف المعيشية الصعبة، بخلاف وضع المبادرة مبدأ الحماية الإجتماعية صوب أعينها.