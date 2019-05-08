وزير الزراعة يكلف عايدة غازي رئيسا للإدارة المركزية للتدريب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد: كلف الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المهندسة الزراعية عايدة صابر غازي مدير عام الإدارة العامة للتخطيط التدريبي، للعمل رئيسا للإدارة المركزية للتدريب بديوان عام الوزارة. جاء ذلك وفقا للقرار الوزاري رقم 547 لسنة 2019.​

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