مفتي الجمهورية يتوجه إلى الرباط للمشاركة في الدروس الحسنية تلبية لدعوة من العاهل المغربي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ: غادر فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، اليوم الأربعاء، متوجها إلى المملكة المغربية في زيارة تستغرق 5 أيام، يشارك خلالها في الدروس الحسنية بالقصر الملكي بالرباط، والتي تقام خلال شهر رمضان المبارك سنويا. وتأتي مشاركة مفتي الجمهورية في فعاليات الدروس الحسنية تلبية لدعوة من الملك محمد السادس عاهل المغرب.​

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