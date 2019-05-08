الرئيس السيسي يستقبل سكرتير عام منظمة الفرانكوفونية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاءالسيدة "لويز موشيكيوابو" سكرتير عام منظمة الفرانكفونية حيث أكد الرئيس الحرص على تعزيز التعاون مع المنظمة للاضطلاع بدورها لتحقيق آمال وتطلعات شعوب الدول النامية".
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيدة لويز وجهت الشكر لمصر على دعمها التاريخي للمنظمة، مشيرة إلى أهمية ومحورية الدور المصري سواء في إطار محيطها الإقليمي، أو في نطاق المنظمة.
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