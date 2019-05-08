الحكومة توافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء في اجتماعة الأسبوعي، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، ونص التعديل على استمرار النسبة المقررة حالياً لحساب الضريبة على اجمالى عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها بجميع أنواعها، سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الاوراق المالية، أوغير مقيدة بها، وذلك دون خصم أى تكاليف، وتمثل 1.50 في الألف يتحملها المشتري، و1.50 في الألف يتحملها البائع، حتى 16/5/2020، في إطار دعم سوق الأوراق المالية، وكان من المقرر أن تكون بواقع 1.75 في الألف بداية من 1/6/2019.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة ببعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 1440 هجرية.