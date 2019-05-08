أخبار مصر | الحكومة توافق على خطاب اتفاق الصندوق الائتماني "للتعاون الاقتصادي الكوري الأفريقي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة توافق على خطاب اتفاق الصندوق الائتماني "للتعاون الاقتصادي الكوري الأفريقي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن خطاب اتفاق الصندوق الائتماني "للتعاون الاقتصادي الكوري الأفريقي" الخاص بتقديم منحة لجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يتجاوز 600 ألف دولار أمريكي من أجل دراسة الجدوى وإعداد مشروع "معالجة الحمأة الناتجة من محطة صرف صحي أبو رواش الخضراء"، والموقع بتاريخ 25 مارس الماضي.

ويهدف المشروع إلى وضع نهج متكامل لمعالجة وإعادة استخدام الترسبات الطينية في محطة أبو رواش لمعالجة المياه، من أجل معالجة مشاكل تجمع الرواسب في محطات المعالجة، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتقليص البصمة الكربونية الناجمة عن عملية مناولة الرواسب الطينية وإنتاج الطاقة.

وتتمثل أنشطة المشروع في إجراء دراسة الجدوى والتحضير لمشروع " معالجة الحمأة الناتجة عن محطة صرف صحي أبو رواش"، وإعداد مقترح لتقديمه إلى صندوق المناخ الأخضر، بالاضافة إلى إعداد تقييم للآثار البيئية والاجتماعية وفقاً للمباديء التوجيهية القومية وإرشادات شركاء التنمية، هذا إلى جانب الاضطلاع ببناء القدرات المؤسسية المتعلقة بإنشاء قواعد البيانات واستخدام تكنولوجيا المعلومات، وتنفيذ برنامج التدريب على العمل في مجال المشتريات ومواجهة تغير المناخ وإعداد المقترحات لتمويل المناخ الأخضر.