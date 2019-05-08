أخبار مصر | الحكومة توافق على إسناد تكريك الممر الملاحي لبوغاز رشيد لشركة الكراكات المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة توافق على إسناد تكريك الممر الملاحي لبوغاز رشيد لشركة الكراكات المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء على إسناد أعمال تكريك الممر الملاحي لبوغاز فرع رشيد (الممر الملاحي بالنيل) لشركة الكراكات المصرية، حيث تبلغ أعمال التكريك المشار إليها نحو 600 ألف متر مكعب.

كما وافق المجلس على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بشأن عدد من الموضوعات، وذلك بما يسهم فى حل وإزالة أى معوقات تواجه المستثمرين.