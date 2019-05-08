أخبار مصر | الأزهر الشريف يدين التفجير الإرهابي قرب مزار صوفي بمدينة لاهور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأزهر الشريف يدين التفجير الإرهابي قرب مزار صوفي بمدينة لاهور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان الأزهر الشريف التفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من مزار «داتا دربار» الصوفي بمدينة لاهور في باكستان، وأسفر عن عدد من القتلى والمصابين.

واستنكر الأزهر الشريف بشدة تلك الأعمال الإرهابية التي تؤكد تجرد مرتكبيها من أدنى مشاعر الإنسانية واستباحة الدماء المعصومة، داعيًا المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته للقضاء على الإرهاب واجتثاثه من جذوره.

وتقدم الأزهر الشَّريف بخالص العزاء والمواساة لباكستان، رئيسًا وحكومة وشعبًا، ولأسر الضحايا، سائلًا المولى –عز وجل- أن يتغمدهم بواسع برحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.