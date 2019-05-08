أخبار مصر | تداول 516 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تداول 516 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانيء البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (20) سفينة وتم تداول (516) شاحنة بضائع و(30) سيارة حيث شملت حركة الواردات (127) شاحنة و(21) سيارة فيما شملت حركة الصادرات (389) شاحنة بضائع و(9) سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة Valerie بينما تغادر خمس سفن وهى امانة،وادى العرب،الحرية1،الحرية2،النوى اكسبريس فيما استقبل الميناء بالامس السفينتين امانة والنوى اكسبريس .

كما يستقبل ميناء نويبع السفينة سينا وتغادر ثلاث سفن وهى سينا،بريدج،برنسيسة فيما شهد الميناء بالامس وصول وسفر ثلاث سفن وهى سينا،بريدج،برنسيسة الميناء بينما شهد ميناء الغردقة وصول وسفر العبارة الرياض واستقبل ميناء بورتوفيق السفينةM.Navigator .