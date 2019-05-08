مصر | المشدد 10 سنوات لمتهم والمشدد 7 أعوام لـ3 متهمين بقضية قتل مواطن بالأميرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشدد 10 سنوات لمتهم والمشدد 7 أعوام لـ3 متهمين بقضية قتل مواطن بالأميرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس حكمها بمعاقبة في واقعة قتل مواطن واستعراض القوة بالأميرية.

وعاقبت المتهم "محمد إسماعيل " غيابياً بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة كل من "صبري إسماعيل وأحمد إسماعيل وباسم محمد حضورياً، بالسجن المشدد 7 سنوات، كما قضت المحكمة ببراءة " يوسف رمضان "، وإحالة الدعوة المدنية إلى المحكمة المختصة، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد محمود أحمد، وعضوية المستشارين إبراهيم سيد خلف الله وحاتم محمد الخولى وشادى رفقى عبدالفتاح، وأمانة سر شريف محمد وأحمد رفعت.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهمين "صبري إسماعيل، أحمد إسماعيل، باسم محمد، محمد إسماعيل، يوسف رمضان"، بقتل المجني عليه "م.ا" عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد بأن انهالوا عليه بالأسلحة البيضاء، فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، كنّا شرع المتهمين فى قتل المحنى عليه " أحمد محمود" والمارة بقصد ترويعهم وبث الرعب فى أنفسهم.